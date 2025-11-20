Concorso PNRR 3, tutto quello che c’è da sapere: i consigli utili – Rivedi la Diretta

Concorso docenti Pnrr 3: dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda, fissati allo scorso 29 ottobre, sono stati resi noti i numeri relativi alla quantità di istanze da parte dei candidati. Si parla di 45mila domande per infanzia e primaria e di 181mila per secondaria di I e II grado, per un totale di 226mila.

Le prove scritte, secondo quanto riportato da un avviso del 5 novembre del Mim, per quanto riguarda infanzia e primaria, si terranno il 27 novembre. I candidati del concorso per la scuola secondaria dovranno invece sostenere le prove scritte nei giorni 1, 2, 4 e 5 dicembre.

La diretta della Tecnica risponde live

Quali sono le date, i turni e le procedure delle prove scritte del Concorso PNRR 3? Quali sono i divieti che il concorrente deve rispettare per evitare il rischio di esclusione? Quando si conoscerà il punteggio ottenuto nella prova e quando si saprà se si è stati ammessi all’orale? Che tipologia di domande saranno proposte e come fare per rispondere nei tempi messi a disposizione? Ne abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 20 novembre alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

RIVEDI LA DIRETTA