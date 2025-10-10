Concorso docenti: date, tempistiche e previsioni. Probabile prova scritta a Natale, orale in primavera

Concorso docenti: date, tempistiche e previsioni. Probabile prova scritta a Natale, orale...

Concorso docenti Pnrr 3, ci siamo: il bando è stato pubblicato oggi. Ma quali saranno le tempistiche?

L’obiettivo categorico imposto è che le graduatorie siano pubblicate entro il 30 giugno 2026.

Si hanno i soliti 20 giorni per presentare la domanda.

L’intenzione (usando il condizionale) sarebbe di svolgere la prova scritta prima di Natale .

. Le prove orali si svolgeranno durante la primavera.

Il bando prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la primaria/infanzia, comprensivi sia dei posti comuni che di quelli di sostegno.

Concorso PNRR 3, info utili

Essendo un concorso PNRR, non ci sono grosse modifiche nello svolgimento della procedura.

Requisiti di accesso

A differenza delle tornate precedenti, non c’è più la fase straordinaria che permetteva la partecipazione con riserva a chi stava conseguendo l’abilitazione (ad esempio, avendo preso 30 CFU su 60).

Posti Comuni (Requisito 1): Essere abilitati (avere un’abilitazione specifica sulla classe di concorso per cui si concorre), anche se non si possiede servizio.

Essere (avere un’abilitazione specifica sulla classe di concorso per cui si concorre), anche se non si possiede servizio. Posti Comuni (Requisito 2): Chi non è abilitato deve avere almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno specifico sulla classe di concorso per cui sta partecipando.

Chi non è abilitato deve avere almeno negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno specifico sulla classe di concorso per cui sta partecipando. Posti di Sostegno: Occorre la specializzazione (conseguita tramite TFA o all’estero e riconosciuta). Se la specializzazione è stata conseguita all’estero ma è riconosciuta, si partecipa senza riserva; se è stata presentata domanda di riconoscimento, si partecipa con riserva.

Occorre la (conseguita tramite TFA o all’estero e riconosciuta). Se la specializzazione è stata conseguita all’estero ma è riconosciuta, si partecipa senza riserva; se è stata presentata domanda di riconoscimento, si partecipa con riserva. ITP (Insegnanti Tecnico Pratici): Potranno ancora partecipare con il solo diploma , poiché la possibilità di utilizzare il diploma per le procedure concorsuali è stata prorogata.

Potranno ancora partecipare con il , poiché la possibilità di utilizzare il diploma per le procedure concorsuali è stata prorogata. Partecipazione con Riserva: È concessa solo a chi al momento del bando è iscritto a un percorso di specializzazione (in particolare il Tfa Sostegno) o a un percorso di abilitazione, a causa dei ritardi amministrativi. La riserva dovrà essere sciolta entro il 31 gennaio 2026.

