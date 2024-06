Concorso religione cattolica, compilazione della domanda: cosa conviene inserire nei titoli d’accesso?

Finalmente, dopo tanta attesa, il 3 giugno 2024 è stato pubblicato il bando del Concorso straordinario riservato agli insegnanti di Religione Cattolica (IRC) da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito.

A distanza di circa venti anni in cui le procedure concorsuali sono state bloccate, si è finalmente arrivati, dopo lunghissime trattative, alla pubblicazione di questo bando che dà la possibilità di rendere giustizia a tutti quegli insegnanti che in tutti questi anni hanno vissuto in uno stato di precariato, un’anomalia che andava corretta già da molto tempo.

Il bando rimane aperto fino al 2 luglio 2024 dando la possibilità agli insegnanti precari di religione cattolica di presentare la domanda per partecipare ai concorsi straordinari banditi del 29 maggio 2024 con D.D.G. 1.327 relativo alla scuola primaria e D.D.G. 1.328 riguardante la scuola secondaria di primo e secondo grado.

La diretta della Tecnica risponde live

Della compilazione della domanda e di tutte le risposte ai vostri quesiti, ci siamo occupati nella diretta della Tecnica risponde live di lunedì 24 giugno. Ospiti Carmelo Mirisola, docente di legislazione scolastica e socio Uciim Catania e Pasquale Nascenti, docente di religione cattolica.

Durante la puntata un’ascoltatrice ha posto la seguente domanda:

“Conviene inserire nei titoli d’accesso anno 2023-24 e vari spezzoni o tre annualità piene?”

Ecco la risposta del prof. Carmelo Mirisola:

“Per quanto riguarda i titoli di accesso bisogna scrivere tutta la storia scolastica del docente e anche i vari spezzoni e anche le maternità, ovviamente deve sempre raggiungere i famosi 1080 giorni anche se a mio parere sarebbe opportuno aggiungere dei mesi oppure anche una annualità che poi verrà sicuramente recuperata, quando quest’ultima verrà messa nella valutazione dei titoli per arrivare ai famosi 100 punti”.

RIVEDI LA DIRETTA