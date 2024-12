Concorso scuola 2024, per chi ha i 24 CFU quanto tempo ha per conseguire i 36 rimanenti? Risponde l’esperto

Concorso scuola 2024, per chi ha i 24 CFU quanto tempo ha...

In attesa della pubblicazione del bando del concorso scuola 2024, il secondo concorso PNRR, che avverrà entro la pausa natalizia, chiariamo alcuni dubbi dei docenti che vogliono partecipare.

A rispondere durante una delle dirette della Tecnica risponde live è il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo.

Alla domanda di una lettrice “per chi ha i 24 CFU quanto tempo ha per conseguire i 36 rimanenti?”, il segretario risponde: “Si riferisce a coloro che hanno partecipato al concorso PNRR 1, il tempo stabilito per il conseguimento di qualunque abilitazione, quindi per i 30-36 CFU e altro, è fissata al 30 giugno 2025”.

Concorso docenti 2024, chi può partecipare?

Infanzia e primaria

Per poter partecipare al concorso per la scuola primaria e dell’infanzia occorre la laurea in scienze della formazione primaria, laurea che è abilitante, o il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Secondaria di I e II grado

Per partecipare al concorso per posti comuni e di sostegno gli aspiranti devono essere in possesso oltre che della laurea specifica per la classe di concorso di uno dei seguenti requisiti:

Abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso;

per la specifica classe di concorso; Aver svolto almeno tre anni di servizio , anche non consecutivamente, negli ultimi cinque nelle scuole statali di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale partecipa ;

, anche non consecutivamente, nelle scuole statali di cui almeno ; 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 ;

; 60 CFU o almeno 30 CFU previsti dal percorso universitario.

ITP

Possono partecipare i docenti ITP con il solo diploma fino al 31 dicembre del 2024, data entro cui dovrebbe concludersi la fase transitoria prevista dal decreto 36 del 2022. Dal 2025 occorrerà anche per gli ITP la laurea.

Sostegno

Per i posti di sostegno oltre al titolo di studio previsto per la classe di concorso specifica, occorre essere in possesso della specializzazione.