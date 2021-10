Concorso scuola, attese novità. Draghi: continueremo a lavorare sulla semplificazione

In conferenza stampa, per riferire sulla prossima legge di bilancio il presidente del Consiglio Mario Draghi, per rispondere alla domanda di una giornalista che metteva in discussione l’obiettivo della crescita in questa manovra 2022, ha spiegato che al di là delle misure direttamente connesse alla crescita del Paese e dell’occupazione, vi sono misure indirette, altrettanto importanti e propulsive della crescita, da quelle relative alla coesione sociale e all’equità, alle “leggi sulla semplificazione, sulle quali continueremo a ragionare nelle prossime settimane” in relazione a ogni ambito e apparato dell’Amministrazione.

Insomma, quella semplificazione delle procedure, già avviata con il Decreto Sostegni bis e che l’Atto di indirizzo del Ministero dell’Istruzione promette di snellire ulteriormente, non si è ancora conclusa.

Ricordiamo quanto si legge nell’Atto di Indirizzo: Il Ministero intende riformare il sistema di reclutamento degli insegnanti per stabilire un nuovo modello, legato a un ripensamento della loro formazione iniziale e della loro carriera. Ciò sarà garantito attraverso la formazione degli insegnanti e la semplificazione delle attuali procedure di concorso per il personale scolastico, prevedendo una periodica continuità delle prove.

In breve, le attuali procedure, persino quelle innovate dal Decreto Sostegni bis, potrebbero subire una ulteriore semplificazione. Che significa sul fronte dei concorsi scuola più imminenti? Che i due concorsi ordinari attesi, quello dedicato alla scuola dell’infanzia e primaria e quello dedicato alla scuola secondaria, che dovranno svolgersi entro l’anno, verrano sì effettuati secondo le procedure del Sostegni bis, ma i successivi concorsi, quelli promessi con cadenza annuale dal Ministro, troveranno realizzazione attraverso procedure nuove.

