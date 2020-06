Concorso scuola infanzia e primaria, un pò di chiarezza

Dopo l’approvazione da parte della Commissione dell’emendamento al decreto scuola 22/2020 annunciata dal Ministro Azzolina, che prevede uno slittamento e una modifica delle modalità di svolgimento della prova scritta della procedura straordinaria per le scuole di secondo grado, si è generata molta confusione anche tra i tanti insegnanti e aspiranti tali che parteciperanno al concorso ordinario.

Partiamo subito facendo un pò di chiarezza: le modifiche suddette riguardano esclusivamente il concorso straordinario per la secondaria. Questo vuol dire che, a oggi, tutti i termini relativi al concorso per la scuola d’infanzia e la primaria restano invariati.

Rimangono le stesse le date di iscrizione al concorso, dal 15 giugno al 31 luglio. Così come rimane invariato quanto disposto a fine aprile, quando sono stati pubblicati i bandi per i concorsi ordinari di primo e secondo grado.

Ricapitoliamo le modalità di svolgimento delle diverse prove per infanzia e primaria:

prova preselettiva, qualora il numero degli iscritti sia di quattro volte maggiore rispetto al numero dei posti disponibili (12.863, tra posti comuni e posti di sostegno).

Sarà articolata in 50 domande a risposta multipla, 20 di logica, 20 di comprensione del testo, 10 di normative scolastiche;

prova scritta: due quesiti a risposta aperta, un quesito in 8 domande a risposta chiusa in inglese;

prova orale: progettazione di un’attività didattica (metodologie, contenuti, strumenti, con particolare rilievo all’utilizzo della tecnologia);

valutazione dei titoli.

Ancora non sono state fissate date e modalità del concorso. Sarà comunque compito degli Uffici Scolastici Regionali darne opportuna comunicazione. Allo stato attuale, impossibile fare previsioni.

