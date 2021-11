Concorso scuola, nei prossimi bandi misure speciali per candidati con Dsa

Nei prossimi bandi dei concorsi scuola – in ordine di partenza, il primo dovrebbe essere il concorso ordinario per scuola dell’infanzia e primaria -dovranno essere previste esplicitamente misure dispensative e strumenti compensativi per quei candidati che dovessero presentare disturbi specifici di apprendimento (Dsa). Lo prevede l’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come abbiamo anticipato.

Quali misure possibili?

In cosa potrebbero consistere le misure specificamente pensate per candidati con Dsa? Dipende dalla tipologia di disturbo, naturalmente, come più volte spiegato nel corso degli appuntamenti a carattere didattico-pedagogico della Tecnica della Scuola Live.

Cosa cambia per la prova scritta?

La legge prevede che nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) sia assicurata la possibilità di:

sostituire tali prove con un colloquio orale ;

; o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo;

per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo; nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

