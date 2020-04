Concorso scuola ordinario secondaria, cosa succede ai vincitori: graduatorie e blocco di 5 anni

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ufficiale il decreto che funge da regolamento della procedura ordinaria del concorso docenti secondaria. Si attende a questo punto il bando che sarà pubblicato entro il 30 aprile. Vediamo cosa succede a chi supera il concorso docenti secondaria, a partire dalle graduatorie di merito e finendo con il blocco quinquennale.

Concorso docenti secondaria: le graduatorie per le assunzioni

Il decreto specifica prima di tutto che la commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito regionale.

Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell‘immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.

I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al percorso di formazione e di prova ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo.

La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell’art. 399, comma 3-bis, del testo unico, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane.

La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Concorso docenti secondaria: blocco quinquennale per i vincitori

I vincitori del concorso scuola 2020 scelgono la provincia e successivamente la scuola in cui effettuare il percorso annuale di formazione iniziale e prova. Nel caso in cui i candidati abbiano superato il concorso sia per la classe di concorso che per il posto di sostegno devono scegliere per uno dei due posti.

Infine, il docente che supera positivamente l’anno di formazione e prova è confermato in ruolo ed è tenuto a rimanere nella medesima scuola per altri 4 anni. Ciò vuol dire, che complessivamente è previsto un blocco di cinque anni sulla stessa sede.

