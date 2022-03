Concorso scuola secondaria. Avviso sulla gazzetta ufficiale.

Sulla Gazzetta ufficiale N° 25 del 29 marzo 2022 è stato pubblicato l’avviso riguardante il secondo calendario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami.

Concorso scuola secondaria di primo e secondo grado.

Giorno 30 marzo 2022 nel sito del Ministero, e su quelli degli uffici scolastici regionali sarà pubblicato il secondo calendario della prova scritta, distinta per classe di concorso, della procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado.

In seguito sarà dato l’avviso per l’altro calendario.

Prove scritte.

L’avviso ricorda, a norma dell’art 3 del decreto 23 del 5 gennaio che le prove scritte si svolgeranno nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali competenti per territorio. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, é comunicato dagli uffici scolastici regionali presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Documenti con cui presentarsi.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti:

di un documento di riconoscimento in corso di validità,

del codice fiscale,

della ricevuta di versamento del contributo di segreteria

e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza e della «certificazione verde».

Ulteriori informazioni

Per ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura di un concorso è disponibile all’indirizzo:

https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria.