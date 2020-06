Concorso scuola secondaria, quante domande si possono inoltrare

Dal 15 giugno al 30 luglio è possibile inoltrare la domanda di partecipazione al concorso ordinario scuola secondaria per 25 mila posti (bisogna aggiungerne 8 mila in più in virtù delle ultime integrazioni ad opera del Governo).

I posti andranno a coprire le cattedre che si prevede si saranno vacanti e disponibili per il biennio che comprende gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Nel dettaglio:

Sostegno scuola secondaria di I grado: 3179

Sostegno scuola secondaria di II grado: 1176

Concorso docenti secondaria: quante domande posso inoltrare?

Ciascun candidato potrà concorrere per il concorso docenti secondaria in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado oltre che per le distinte e relative procedure sul sostegno.

Questo vuol dire che, in teoria, a patto che si posseggano i requisiti, un candidato potrebbe partecipare in totale a quattro procedure.

La richiesta di partecipazione a più procedure del concorso ordinario secondaria dovrà essere effettuata mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione dei concorsi a cui si intenda partecipare.

Prove d’esame concorso ordinario secondaria

Il concorso ordinario secondaria si articola in una prova scritta (posti di sostegno) o due prove scritte (posti comuni), in una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli. Può essere prevista una prova preselettiva.

Prova preselettiva concorso docenti secondaria

Può essere previsto lo svolgimento di un test di preselezione computer-based, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia a 250 unità e a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Tale prova è finalizzata all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, nonché di conoscenza della normativa scolastica.

