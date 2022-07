Concorso straordinario bis, in Toscana la prova orale unica dura solo 10 minuti a candidato

Non si quietano le polemiche sul concorso straordinario bis. Dopo le rimostranze dei candidati circa il fatto che la traccia della prova disciplinare verrà sorteggiata il giorno stesso, in Toscana accade che nella classe di concorso A028 una commissione, trovandosi a giudicare 195 candidati in 8 giorni, ha programmato un calendario d’esame che dedica ad ogni candidato solo 10 minuti di tempo. Il mondo della scuola non ci sta e in queste ore i diversi comitati si stanno organizzando per protestare contro l’Ufficio scolastico regionale e contro lo stesso Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Va precisato che i 30 minuti della prova, da quanto stabilisce il decreto ministeriale 108 del 28 aprile 2022, costituiscono il tempo massimo della prova, non quello minimo, ma è anche vero che ridurre un esame volto all’accertamento delle competenze di insegnamento a 10 minuti ha del paradossale, secondo molti aspiranti docenti.

In cosa consiste la prova orale

Ecco cosa stabilisce il decreto del ministero.

La prova disciplinare consiste in una prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A di cui all’articolo 7 del presente decreto e valuta la padronanza delle discipline.