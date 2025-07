Concorso superato, posti disponibili, ma non ci immettono in ruolo

Siamo un gruppo di docenti specializzati sul sostegno secondaria di II grado (classe di concorso ADSS) che hanno superato con successo tutte le prove del concorso ordinario 2023 (D.D.G. 2575/2023), ma che oggi si trovano paradossalmente esclusi da qualsiasi graduatoria valida per l’immissione in ruolo, nonostante esistano più posti autorizzati che candidati idonei.



I fatti.

Il concorso ADSS in Veneto prevedeva 169 posti banditi, poi aumentati di un ulteriore 30% (51 idonei) per un totale di 220 posti in graduatoria di merito.

L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha recentemente autorizzato 371 assunzioni da concorso per l’a.s. 2025/26.

Gli idonei complessivi che hanno superato entrambe le prove del concorso sono 333, quindi inferiori ai posti disponibili.

Eppure, il Ministero ha pubblicato solo gli elenchi dei vincitori e degli idonei nel limite del 30%. Tutti noi che abbiamo superato le prove ma non rientriamo nel 30% restiamo esclusi da ogni graduatoria, pur essendo candidati idonei a tutti gli effetti.



La nostra richiesta è che:

sia pubblicata la graduatoria completa (comprensiva di tutti gli idonei), come già avvenuto in altri casi analoghi, anche su spinta della giurisprudenza (TAR e Consiglio di Stato);

sia consentito lo scorrimento integrale della graduatoria, in modo da coprire i posti autorizzati senza dover attingere subito dalle GPS;

sia riconosciuto il nostro diritto a priorità di assunzione rispetto ai candidati GPS, in virtù del superamento di un concorso ordinario nazionale.



Il paradosso.

In Veneto non ci sono altre graduatorie attive per ADSS: né GM precedenti, né GM del concorso PNRR2 (che non ha prodotto idonei).

Siamo gli unici candidati formati e selezionati disponibili, eppure ci si prepara ancora una volta ad assumere dalle GPS, ignorando chi ha vinto un concorso pubblico.



Docenti idonei oltre il 30% – Concorso Sostegno ADSS Veneto