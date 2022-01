Conferenza stampa Draghi, Bianchi e Speranza: il braccio di ferro sul rientro a scuola – DIRETTA ore 18

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi lunedì 10 gennaio alle ore 18.00 terrà una conferenza stampa sugli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal Governo. Interverranno i Ministri della Salute Speranza e dell’Istruzione Bianchi, segno che la scuola resta al centro dell’attenzione anche in questo nuovo inizio di anno 2022.

Il braccio di ferro tra Governo che spinge per il rientro a scuola e regioni che chiedono di potere ricorrere alla DaD è incessante in queste ore. E alle voci in campo si è aggiunta anche quella del presidente dell’Associazione Nazionale presidi Antonello Giannelli, che a Rainews dichiara: “A mio avviso sarebbe stato preferibile rinviare di due o tre settimane l’apertura, allo specifico scopo di raggiungere alcuni obiettivi che in questo momento non sono raggiunti e questo avrebbe consentito di essere abbastanza sicuri di non chiudere più invece, in questo momento, abbiamo riaperto, la pandemia sta andando e il numero degli alunni positivi è in crescita”.