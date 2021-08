Conferenza Unificata: si discutono oggi le procedure del rientro in classe 2021/22

L’avvio dell’anno scolastico 2021/22 è sempre più vicino e l’incertezza su come si svolgerà il rientro in classe è sempre più fitta.

Oggi, giovedì 5 agosto, alle ore 13:00 è prevista la Conferenza Unificata in seduta straordinaria con oggetto il “Decreto Legge Covid-19“. All’ordine del giorno si esaminerà lo schema del decreto del Ministero dell’Istruzione contenente l’adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/22.