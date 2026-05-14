Scuole aperte d’estate in Sicilia: 1,5 mln per contrastare dispersione e povertà educativa. Commenti sui social: scuole non attrezzate per il caldo, servono interventi durante l’anno scolastico

La Regione Siciliana punta a tenere aperte le scuole anche nei mesi estivi per sostenere studenti e famiglie. Oltre al Piano Estate voluto da Valditara, con la circolare “Percorsi estivi”, l’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale ha stanziato 1,5 milioni di euro destinati alle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Isola. L’obiettivo è duplice: contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa, offrendo al contempo un aiuto concreto ai genitori nella gestione dei figli durante l’estate.

Le parole dell’assessore Turano

«Questo intervento finanziato con fondi regionali si inserisce nel novero delle azioni avviate dal governo Schifani per contrastare la dispersione scolastica e favorire il benessere degli alunni», ha dichiarato l’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano.

Secondo Turano, mantenere le scuole aperte anche nei mesi più caldi rappresenta non solo un supporto per le famiglie, ma anche un’opportunità educativa: «diamo ai piccoli alunni delle elementari e delle medie una chance di socializzazione in più nella vita reale, fondamentale in un’epoca caratterizzata da un crescente isolamento digitale».

L’iniziativa mira inoltre a rafforzare il ruolo della scuola come presidio sul territorio e a potenziare le competenze degli studenti attraverso attività laboratoriali e all’aperto.

Attività educative tra laboratori e natura

Il programma prevede un’ampia gamma di attività differenziate per fascia d’età.

Per le scuole primarie sono previsti laboratori creativo-manuali, musicali e attività ludico-motorie, con particolare attenzione ai giochi all’aperto e ai percorsi di educazione ambientale, come la cura di orti e l’osservazione della natura.

Per le scuole secondarie di primo grado, invece, oltre ai laboratori e al potenziamento delle competenze, saranno possibili visite culturali, escursioni e uscite didattiche sul territorio, con l’obiettivo di rendere l’apprendimento più dinamico e coinvolgente.

Finanziamenti e scadenze

Ogni istituto potrà presentare una sola proposta progettuale, con un finanziamento massimo di 15 mila euro. Le attività dovranno concludersi entro il 31 agosto 2026.

Le domande dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata entro il 3 giugno, secondo le modalità indicate dall’assessorato regionale.

Le critiche dei cittadini: “Scuole non attrezzate per il caldo”

Non mancano però le polemiche. Sui social, diversi cittadini hanno espresso dubbi sull’efficacia della misura, sottolineando le criticità strutturali degli edifici scolastici.

Tra le principali preoccupazioni, il caldo estivo: molti utenti evidenziano come numerosi istituti non siano adeguatamente climatizzati, trasformandosi in veri e propri “forni” già a partire dalla primavera.

Altri commenti mettono in discussione l’impostazione dell’intervento, ritenuto da alcuni un semplice supporto organizzativo per le famiglie piuttosto che una reale risposta alla dispersione scolastica.

Il nodo strutturale: servizi e qualità dell’offerta

Diversi interventi sottolineano come le priorità dovrebbero essere altre: tempo pieno, mense funzionanti, manutenzione degli edifici e servizi essenziali durante l’anno scolastico.

C’è chi evidenzia che senza miglioramenti strutturali – come aule adeguate, palestre agibili e impianti funzionanti – iniziative estive rischiano di essere percepite come misure temporanee, incapaci di incidere davvero sulle disuguaglianze educative.

Altri, infine, ribadiscono l’importanza del diritto al riposo per gli studenti dopo nove mesi di scuola, proponendo alternative come campus estivi o attività più libere.

Tra sostegno alle famiglie e sfida educativa

La misura della Regione Siciliana si inserisce in un dibattito più ampio sul ruolo della scuola e sulle politiche per l’infanzia. Da un lato, emerge la necessità di offrire servizi che aiutino le famiglie a conciliare lavoro e vita privata; dall’altro, resta aperta la questione della qualità e dell’adeguatezza del sistema scolastico nel suo complesso.

L’efficacia dei “Percorsi estivi” dipenderà ora dalla risposta delle scuole e dalla capacità di trasformare l’iniziativa in un’opportunità concreta per studenti e territori.

LA CIRCOLARE