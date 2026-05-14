Elenchi regionali, se in una graduatoria trovo ancora un vincitore, significa che non è stato ancora assunto e che non è in anno di prova?

Quando saranno disponibili gli elenchi regionali? Come funzioneranno? Quali potrebbero essere i numeri e i tempi per le prossime immissioni in ruolo? Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 12 maggio. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

I vincitori del concorso PNRR2 devono iscriversi?

A questa domanda il nostro esperto Lucio Ficara ha risposto: “Esattamente. La presenza di un vincitore in graduatoria indica che non è ancora stato immesso in ruolo e non ha iniziato l’anno di prova, mantenendo quindi il diritto di figurare sia nella graduatoria di merito che nell’elenco regionale. Tuttavia, se un vincitore presenta domanda per l’elenco regionale nella stessa regione in cui ha vinto il concorso, verrà comunque assunto prioritariamente come vincitore e non tramite l’elenco regionale”.