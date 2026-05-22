Atlante Italian Teacher Award 2026, premio a un progetto di robotica dell’insegnante Marco Torella

Non se lo aspettava. Eppure Marco Torella, docente di tecnologia alla scuola secondaria di primo grado Frezzotti Corradini di Latina, è salito sul palco del Teatro Brancaccio di Roma per ricevere l’Atlante Italian Teacher Award 2026, il riconoscimento che lo ha incoronato miglior insegnante italiano dell’anno per la scuola secondaria di primo grado.

Il premio, promosso da United Network insieme a Repubblica.it, Repubblica@Scuola e al Ministero dell’Istruzione e del Merito, è il partner italiano del Global Teacher Prize – il cosiddetto “Nobel per l’insegnamento” – e quest’anno ha selezionato sei finalisti tra centinaia di candidature da tutta Italia. A convincere la giuria è stato il progetto REEF RANGERS, un percorso di robotica educativa sviluppato nell’ambito della FIRST LEGO League 2024/25, che intreccia scienze, tecnologia, educazione civica e lingua inglese attorno a una sfida concreta: progettare soluzioni per la tutela degli ecosistemi marini.

“È un riconoscimento che formalmente va a un docente, ma sarebbe riduttivo leggerlo così”, ha dichiarato Torella. “Nasce dai ragazzi degli Steam Power, da Valentina Isone, collega e coach, e da una comunità scolastica che ha scelto di sostenere un modo di fare scuola forse diverso, ma profondamente concreto”. Un percorso che ha già portato il team a qualificarsi all’Open European Championship in Norvegia nel 2024, all’Open African Championship in Sud Africa nel 2025 – con il Motivation Award – e alla Finale Mondiale di Houston nel 2026. I tre vincitori del premio parteciperanno nel marzo 2027 a una settimana di formazione a New York.