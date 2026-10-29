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29.10.2026

Congedo parentale, un mese in più retribuito all’80% per tutti i genitori: la misura è nella Legge di Bilancio 2027

Lara La Gatta
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Indice
Un mese in più per tutti
Fino a cinque mesi per il secondo figlio e sei dal terzo

Novità in arrivo per il congedo parentale, con un ampliamento dei periodi retribuiti all’80% dello stipendio, differenziato in base al numero dei figli. Ad annunciarle è stata la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri n. 195, illustrando le misure dedicate al sostegno delle famiglie e della natalità contenute nella Legge di Bilancio.

Secondo quanto dichiarato dalla Presidente, il Governo intende aumentare il numero dei mesi di congedo parentale indennizzati all’80%, prevedendo un trattamento più favorevole per le famiglie con due o più figli.

Un mese in più per tutti

Nel suo intervento, Meloni ha ricordato gli interventi realizzati negli ultimi anni in materia di congedo parentale, sottolineando come la percentuale di retribuzione riconosciuta sia stata progressivamente incrementata.

«Quando noi ci siamo insediati il congedo parentale era pagato al 30% dello stipendio, in questi anni noi abbiamo portato a tre i mesi retribuiti all’80%», ha dichiarato.

La nuova Legge di Bilancio, secondo quanto annunciato, prevede un ulteriore ampliamento del beneficio: «Quest’anno aggiungiamo per tutti un ulteriore mese, ma facciamo ancora di più».

Per le famiglie con un figlio, dunque, i mesi di congedo parentale retribuiti all’80% passerebbero da tre a quattro.

Fino a cinque mesi per il secondo figlio e sei dal terzo

L’incremento sarà maggiore per le famiglie con più figli. «Per il secondo figlio i mesi retribuiti all’80% aumentano di due, cioè saranno complessivamente fino a cinque, mentre dal terzo figlio sono addirittura sei», ha spiegato Meloni.

In base alle dichiarazioni della Presidente del Consiglio, il nuovo quadro sarebbe quindi il seguente:

Situazione familiareMesi retribuiti all’80% annunciati
Un figlio4 mesi
Due figliFino a 5 mesi
Tre o più figliFino a 6 mesi

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