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29.10.2026

Elezioni politiche 2027 il 9 e 10 maggio? Lo “spoiler” di Cateno De Luca: ulteriori giorni di chiusura per le scuole che sono seggi elettorali?

Redazione
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Quando termina la legislatura?
Elezioni, le possibili date

Mentre ieri, 28 ottobre, l’ultima Legge di Bilancio del Governo Meloni è stata approvata dal Consiglio dei Ministri, ci si chiede quando si svolgeranno le prossime elezioni politiche.

Quando termina la legislatura?

Il Governo guidato da Meloni ha infatti scadenza naturale nel 2027, dopo quattro anni di legislatura cominciata a fine 2022. Ma quando potrebbero svolgersi le prossime elezioni politiche del 2027? Sono state avanzate due ipotesi: autunno oppure primavera.

Come riporta ancora La Repubblica, con un intervento sul Foglio di qualche giorno fa, Giovanbattista Fazzolari sembra aver chiuso l’opzione di urne in autunno: il sottosegretario ha spiegato di preferire giugno. In realtà, l’idea è favorire elezioni tra aprile e maggio. A questo punto senza escludere un possibile election day, ma tenendo conto di un nodo non irrilevante: la chiusura delle scuole, che sono seggi elettorali.

Oggi, 29 ottobre, il sindaco di Taormina Cateno De Luca, a margine dell’assemblea della sua formazione politica Sud chiama Nord, a cui è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, potrebbe aver dato un’anticipazione sulle date delle elezioni.

In un post pubblicato su Facebook De Luca le colloca con sicurezza i prossimi 9 e 10 maggio. Al momento, però, non c’è stata alcuna conferma ufficiale.

Elezioni, le possibili date

Scegliere la seconda metà di maggio significherebbe di fatto costringere gli studenti a restare a casa gran parte delle ultime due settimane di lezioni. Qualche giorno fa erano state fatte tre ipotesi: l’11 aprile oppure un election day con il primo turno il 30 maggio o il 6 giugno (il ballottaggio può scavallare il 15 giugno, ci sono precedenti).

chiusura scuoleElezioni politiche

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