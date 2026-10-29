La Lombardia è la Regione con più stranieri in Italia (1.25 milioni). Il 18% degli studenti proviene da altri Paesi, il 67% è nato in Italia

La Lombardia si conferma la principale regione per numero di residenti stranieri. Sono oltre 1,25 milioni, pari al 12.5% dei residenti, al 31 dicembre 2025 (contro una media nazionale del 9,4%. I dati sono riportati dal Dossier Statistico Immigrazione IDOS 2026, presentato a Milano insieme a Cgil, Cisl, Uil Lombardia e Anolf e riportati da Tele Sondrio News.

Nel 2025 si è registrata una crescita del 3%, il doppio del 2024 (1,5%). I giovani rappresentano il 20,1% dei residenti stranieri (contro il 14,2% degli italiani). gli over 64 sono invece il 6,1%, rispetto al 26,8% degli italiani. Solo nella Città metropolitana di Milano si concentrano quasi 500mila residenti stranieri, con un’incidenza del 15,4%, la più elevata in Lombardia. Le principali comunità straniere sono quelle romena (168.384 residenti), egiziana e marocchina.

Scuola: 236mila studenti stranieri, il 67% nato in Italia

La scuola è al centro del dato. Nell’anno scolastico 2024/25 gli studenti con cittadinanza italiana sono stati 236mila, il 17,9% del totale degli studenti regionali e il 25,2% di tutti gli studenti stranieri iscritti nelle scuole italiane. Di questi, il 67% è nato in Italia (158mila). Nella scuola dell’infanzia la percentuale arriva all’82,7%.

Mentre negli ultimi dieci anni il numero complessivo degli iscritti nelle scuole lombarde diminuiva del 6,5%, gli studenti stranieri sono aumentati del 17,2%. Crescita che arriva al 29,5% se si considerano gli alunni stranieri nati nel nostro Paese.

Studenti stranieri in maggioranza alla primaria

La scuola primaria raggiunge il 21,2% di studenti con cittadinanza non italiana, la secondaria di primo grado il 20,1%, la secondaria di secondo grado il 12,8%.

Il 42,2% degli studenti stranieri frequenta istituti tecnici, il 29,8% istituti professionali e il 28% licei.

La provenienza principale è l’Egitto (29.751 iscritti), poi il Marocco (25.728), la Romania (25.638) e l’Albania (22.809).