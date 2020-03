Conoravirus, la paura del contagio non ferma la scuola [VIDEO]

Conoravirus, la paura del contagio non ferma la scuola

L’emergenza continua e anzi si estende: già dalla giornata di domenica le restrizioni sono diventate davvero importanti.

In Lombardia e in 14 province del nord la mobilità interna è stata ridotta ed è stato ormai chiarito che fino al 3 aprile cessa l’attività didattica in tutte le zone a rischio.

Nelle altre regioni il provvedimento vale fino al 15 marzo.

Mai si era assistito, in passato, ad una decisione così drastica, segno che – evidentemente – la situazione è davvero difficile.

In questa fase è assolutamente necessario mantenere i nervi saldi ed evitare polemiche pretestuose.

Finita l’emergenza ci sarà tutto il tempo per protestare, polemizzare e contestare. E la nostra testata sarà pronta a darne conto, come abbiamo sempre fatto.

Ma adesso noi vogliamo dare il nostro contributo alla comunità scolastica.

Nel sito racconteremo gli sforzi e le esperienze che tanti di voi, in questo momento, stanno portando avanti, con alto senso del dovere. Sempre con l’obiettivo di cercare di tenere viva la grande comunità scolastica italiana.

Anche con la didattica on line.

A questo riguardo, martedì 10 marzo dalle 11.00 alle 12.00, il professore Michele Maffucci, da diversi anni formatore della Tecnica della Scuola, realizzerà un webinar dedicato alla didattica a distanza: considerato l’enorme interesse riscontrato, il webinar andrà in diretta sulla pagina Facebook di Tecnica della Scuola Formazione: mettendo MI PIACE alla pagina, sarà possibile fruire gratuitamente del webinar.

Partecipa al webinar dedicato alla didattica a distanza.

Metti MI PIACE alla pagina Facebook di Tecnica della Scuola Formazione e segui la Diretta