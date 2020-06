Considerazioni sul rientro a scuola

Si sta discutendo in questi giorni delle modalità di rientro in sicurezza a settembre in tutte le scuole.

Tra le diverse proposte c’è quella dei banchi chiusi da plexigass. È assolutamente da sconsigliare perché non è possibile avere un alunno delle scuole primarie o secondarie di I grado chiuso in un “gabbia”, né tanto far tenere per tanto la mascherina.

Basta solo il distanziamento tra i banchi nelle aule e l’uso dei gel igienizzanti. Credo che il Ministero dell’Istruzione d’intesa con il Comitato Tecnico Scientifico e con le Regioni adottino le soluzioni migliori per garantire i due fondamentali diritti della persona: il diritto allo studio e il diritto alla salute.

La Dad sia considerata soltanto una soluzione tampone per l’emergenza sanitaria. La vera scuola si fa solo in presenza.

Mario Bocola