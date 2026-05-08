Consiglio di classe, la sua validità permane anche se nell’adunanza è assente più del 50% dei suoi componenti

Una docente X contesta la validità di un consiglio di classe, in cui si è approvata una attività da inserire nella programmazione didattica-educativa, per il fatto che su otto docenti che compongono il Consiglio di classe ben cinque erano assenti. Secondo la docente X, mancando il 50% +1 della componente docente del Consiglio di classe, l’approvazione dell’attività non è legittima e quindi va definita nulla. Bisogna sapere che la docente X fa una contestazione inopportuna, perché il Consiglio di classe è valido anche se è assente più del 50% dei suoi componenti.

Come è composto un Consiglio di classe

Bisogna premettere che la normativa legislativa che definisce i “Consigli di intersezione delle scuole materne“, i “Consigli di interclasse delle scuole primarie” e i “Consigli di classe delle scuole secondarie“, è l’art.5 del d.lgs. 297 del 16 aprile 1994. A tal proposito è di fondamentale importanza sottolineare che il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno e i docenti di potenziamento che operano all’interno della classe.

Ai docenti assegnati alla classe, che sono componenti di diritto del Consiglio di classe, si aggiungono, ai sensi dell’art.5, comma 2, del d.lgs. 297/94, le rappresentanze dei genitori e degli studenti.

Quindi si tratta di organi collegiali con componenti miste, docenti, genitori e nel caso della scuola secondaria di II grado, anche studenti.

Validità del Consiglio di classe

Ai sensi dell’art.37 del d.lgs. 297/94 è specificato che l’organo collegiale (Consiglio di Istituto, Consiglio di classe) è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Questo significa che se in un Consiglio di classe non vengono eletti i rappresentanti dei genitori o quelli degli studenti o addirittura entrambi, l’organo collegiale è validamente costituito.

Gli unici organi collegiali, la cui adunanza è valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, sono il collegio dei docenti, il consiglio di circolo e di istituto, il consiglio scolastico distrettuale, il consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, il Consiglio superiore della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte. Tale norma sulla validità delle adunanze collegiali è scritta nel comma 2 dell’art.37 del Testo Unico della scuola.

Scrutini intermedi e finali: Collegio perfetto

Nel caso specifico degli scrutini intermedi o finali, la validità dello scrutinio È utile ricordare che gli scrutini devono essere svolti con un Consiglio di classe che veda la presenza di tutti i docenti o dei loro sostituti in caso di assenza.

Bisogna sapere che per uno scrutinio corretto e legittimo dal punto di vista normativo, il Consiglio di classe deve considerarsi un collegio perfetto.

In buona sostanza in sede di scrutinio tutti i membri effettivi del consiglio di classe devono essere presenti, pena l’annullabilità delle decisioni prese. Possiamo senza dubbio affermare che il Consiglio di classe convocato per lo svolgimento dello scrutinio, intermedio o finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che quindi esige la presenza di tutti i suoi componenti per la legittimità delle decisioni assunte all’unanimità o a maggioranza.

Cosa fare allora se allo scrutinio risulta assente un docente? Proprio per il fatto che bisogna garantire, per la legittimità dello scrutinio il Collegio perfetto, nel caso un docente sia assente dev’essere sostituito da un altro docente che insegna la stessa disciplina e in servizio presso la stessa scuola. A sostituire il docente assente non può essere un docente stesso del Consiglio di classe che insegna una materia affine, perché in questo caso non si garantirebbe il numero esatto del Collegio perfetto.

Nel caso non sia possibile trovare un sostituto è auspicabile rinviare lo scrutinio ad altra data, piuttosto che incorrere nel rischio di svolgere lo scrutinio in palese contrarietà delle norme.

Non essendo specificato il Consiglio di classe tra gli organi collegiali, la cui validità dell’adunanza è soggetta alla presenza del 50% +1 dei suoi componenti in carica, si comprende che una seduta del Consiglio di classe è sempre valida se c’è la possibilità di nominare il Presidente e il Segretario verbalizzante.