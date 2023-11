Consiglio Nazionale delle Ricerche compie 100 anni, ecco i progetti per le scuole

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche venne istituito come ente morale il 18 novembre 1923, inizialmente con un ruolo di rappresentanza della comunità scientifica italiana presso l’International Research Council. Il primo statuto attribuiva all’ente la finalità di coordinare e stimolare l’attività nazionale nei differenti settori della ricerca scientifica e delle sue applicazioni, di fungere da consulente dell’apparato statale per le questioni scientifiche e tecnologiche. La storia del CNR ha attraversato quella politica, sociale, culturale e della ricerca scientifica italiana. Nel corso del Novecento e fino ad oggi il CNR ha dimostrato la sua centralità e importanza nell’avanzamento delle conoscenze, nello sviluppo di tecnologie, nell’innovazione e nella nascita di nuova impresa.

Collaborazione con la scuola: dal laboratorio all’aula

Il mondo della ricerca può fare molto per migliorare la qualità del sistema educativo nazionale e favorire il trasferimento di conoscenze dal laboratorio all’aula, con l’obiettivo di contribuire a promuovere la cultura scientifica nel sistema scolastico. Per questo il CNR ha attivato da tempo una fitta rete di collaborazioni con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Nel 2012 è stato siglato l’accordo quadro con Ministero dell’Istruzione e nel 2021 si è aggiunto, nel settembre 2021, un protocollo di intesa con l’obiettivo di rafforzare le competenze dei giovani per il loro orientamento e la futura occupabilità.

I progetti per le scuole

La ricca serie di progetti con le scuole prevede percorsi formativi mirati, l’interazione con i ricercatori in classe, laboratori aperti per gli studenti, kit didattici, mostre ed eventi itineranti e interattivi corsi di aggiornamento per i docenti, sessioni di didattica on e off line. Ampio spazio hanno i progetti di PCTO, che permettono agli studenti di entrare a diretto contatto del mondo della ricerca. Inoltre, segnaliamo: Kidseconomics®, una linea di attività didattiche sviluppata con l’obiettivo di diffondere i concetti base dell’economia nella scuola primaria, partendo dal presupposto che questa sia ben presente nella vita quotidiana di bambini e ragazzi, ma che non compaia sempre in modo adeguato nei curricula scolastici di base; la Ludoteca https://www.ludotecaregistro.it/chi-siamo/, un progetto di Registro.it per diffondere tra le giovani generazioni la consapevolezza di come funziona Internet, delle opportunità che offre e dei rischi a cui prestare attenzione; Internetopoli, il nome dell’applicazione multimediale realizzata dalla Ludoteca del Registro.it, uno strumento didattico che aiuta i docenti a proporre alle loro classi un percorso di gioco e studio sul funzionamento di Internet, le sue potenzialità, i comportamenti corretti da adottare, stimolando riflessioni sull’utilizzo dei social media, sulla pubblicazione dei contenuti in Rete, il rispetto della privacy e la propria identità digitale.

La piattaforma

Il CNR apre alle scuole la piattaforma Cnr Outreach, attraverso la quale mette a disposizione risorse e strumenti dal mondo della ricerca, per la formazione, materiali divulgativi e di edutainment, audiovisivi, letture e approfondimenti scientifici, informazioni su progetti, eventi ed esperienze di scienza partecipata.

La piattaforma Cnr Outreach si rivolge in modo particolare a studenti e insegnanti, mettendo a loro disposizione strumenti per potenziare e contrastare ogni forma di divario digitale. L’obiettivo è arrivare a fornire un’offerta diversificata, adatta a tutte le età, attraverso la quale far emergere e diffondere i risultati e le procedure tipiche della ricerca. Accesso alla piattaforma “Cnr Outreach”.

Per le scuole di tutta Italia interessate alla programmazione e all’offerta del CNR si può visitare il link.