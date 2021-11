BOZZA – Contagi Covid-19 scuola: quale procedura per i servizi educativi dell’infanzia?

La bozza, contenente le regole da adottare nel caso di contagio nelle istituzioni educative per l’infanzia, individua delle procedure specifiche in relazione ai soggetti interessati, allo stato di vaccinazione, al numero di casi confermati correlati epidemiologicamente alla sezione o gruppo di bambini.

Di seguito le disposizioni riguardanti i bambini e gli educatori/docenti e operatori dei servizi educativi dell’infanzia.

Caso positivo di un bambino

Qualora in una sezione sia stato individuato un caso positivo tra i bambini, gli appartenenti a quella sezione saranno posti in quarantena per dieci giorni e sottoposti a tampone nel più breve tempo possibile, tampone che dovrà essere ripetuto a distanza di cinque giorni.

Per i bambini delle altre sezioni se hanno svolto attività d’intersezione con la sezione interessata dal caso positivo, richiedono valutazione specifica da parte del DdP.

Se dovesse essere riscontrato un caso positivo tra il personale scolastico operante in una sezione, anche se non facente parte della sezione, fermo restante la valutazione del singolo caso da parte del DdP riguardo al tempo di permanenza nella sezione e al contatto diretto con il caso positivo, è prevista una quarantena di sette giorni se si è vaccinati, di dieci giorni se non si è vaccinati.

Prima del rientro è necessario sottoporsi a un tampone.

Caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori

Per i bambini della sezione è previsto una quarantena di dieci giorni se i due tamponi da effettuare a distanza di cinque giorni l’uno dall’altro sono negativi.

Per gli educatori/insegnati/operatori che hanno svolto attività in compresenza con il soggetto positivo:

Se vaccinati/negativizzati negli ultimi sei mesi e hanno rispettato le misure di prevenzione, alla presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del DdP, fermo restante il doppio tampone a distanza di cinque giorni.

Alla presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico oltre al caso indice, è prevista la quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza al soggetto contagiato.

Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, saranno sottoposti a quarantena fermo restante l’obbligo dei due tamponi a distanza di dieci giorni.

Per gli operatori e per i bambini delle altre sezioni purché non siano venuti a contatto con il soggetto contagiato, non è previsto alcun provvedimento e se siano stati rispettati i protocolli anti-contagio.