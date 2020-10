Conte sulla DaD: contiamo di farla solo per qualche settimana

Giuseppe Conte torna a parlare di DaD. Sul proprio profilo Facebook, infatti, oggi il Presidente del Consiglio è intervenuto alla cerimonia in onore di Willy Monteiro, il ragazzino brutalmente assassinato a calci e pugni lo scorso 6 settembre, e a conclusione del suo intervento si è allacciato alle questioni scuola.

Commentando le scelte del nuovo Dpcm in riferimento al vincolo per le scuole secondarie di secondo grado di implementare ulteriormente e con un carico maggiore (fino ad almeno il 75%) la didattica a distanza, Conte si è detto rammaricato.

Non avrebbe voluto sottrarre ai ragazzi il fondamentale strumento formativo della relazione sociale, e spiega: “Siete voi stessi testimoni di tutti gli sforzi che abbiamo fatto. Abbiamo lavorato tanto per la didattica in presenza ma oggi dobbiamo integrare in questo percorso la didattica a distanza, perché la curva del contagio è diventata veramente preoccupante, ma confidiamo di farlo solo per qualche settimana, il tempo di riportare la curva epidemiologica sotto controllo.”