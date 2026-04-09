Conto consuntivo, manca poco alla scadenza: predisposizione entro il 14 aprile 2026

Anche quest’anno il MIM ha prorogato le scadenze relative al conto consuntivo.
Tutti i termini previsti dal regolamento di contabilità D.I. 129/2018 sono slittati di 30 giorni, così come stabilito dalla nota 24617 del 13 marzo 2026.
Queste le nuove scadenze:
Il DSGA è in questi giorni impegnato nelle verifiche finali del documento, passaggio fondamentale per evitare rilievi da parte dei revisori dei conti.
I controlli si concentrano sui modelli contabili (conto finanziario e conto dei residui) e sul conto del patrimonio e inventario.
Fondamentale è la relazione illustrativa del DSGA e Dirigente scolastico: in essa vanno messi in evidenza i risultati ottenuti in relazione al Programma Annuale, motivate le eventuali modifiche al bilancio (Modello G) apportate durante l’anno e valutato in modo critico l’andamento della gestione delle risorse umane e materiali.