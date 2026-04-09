Conto consuntivo, manca poco alla scadenza: predisposizione entro il 14 aprile 2026

Anche quest’anno il MIM ha prorogato le scadenze relative al conto consuntivo.

Tutti i termini previsti dal regolamento di contabilità D.I. 129/2018 sono slittati di 30 giorni, così come stabilito dalla nota 24617 del 13 marzo 2026.

Queste le nuove scadenze:

entro il 14 aprile 2026 , le istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e

la relazione illustrativa da sottoporre all’esame dei revisori dei conti;

, le istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all’esame dei revisori dei conti; entro il 15 maggio 2026 , i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità

amministrativo- contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;

, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo- contabile sul conto consuntivo con apposita relazione; entro il 30 maggio 2026, le istituzioni scolastiche provvedono all’approvazione del

conto consuntivo.

Il DSGA è in questi giorni impegnato nelle verifiche finali del documento, passaggio fondamentale per evitare rilievi da parte dei revisori dei conti.

I controlli si concentrano sui modelli contabili (conto finanziario e conto dei residui) e sul conto del patrimonio e inventario.

Fondamentale è la relazione illustrativa del DSGA e Dirigente scolastico: in essa vanno messi in evidenza i risultati ottenuti in relazione al Programma Annuale, motivate le eventuali modifiche al bilancio (Modello G) apportate durante l’anno e valutato in modo critico l’andamento della gestione delle risorse umane e materiali.