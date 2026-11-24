Via libera del Consiglio di Stato al regolamento che detta le nuove Indicazioni nazionali per i licei. Si tratta dei programmi scolastici che dall’anno scolastico 2027/28 entreranno in vigore a partire dalle prime classi. Il regolamento potrà essere ora firmato dal ministro dell’istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, prima di essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio, al ministero della giustizia e alla Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Lo riporta Italia Oggi.

Il Ministero intanto è chiamato a valutare le richieste dello stesso Consiglio di Stato e a decidere quali accogliere.

Liceo artistico

Il Consiglio di Stato chiede di fare attenzione al costo dei libri con illustrazioni, ritenendo opportuno prevedere che il relativo acquisto sia previsto solo per i primi anni dei due bienni o del triennio.

Liceo classico

Il parere considera non coerente con l’obiettivo della lettura dei testi in latino nella lingua originale un uso strutturale di sistemi automatizzati e di IA e di pubblicazioni con testi tradotti a fronte.

Liceo linguistico

A proposito dei licei linguistici, secondo il Consiglio di Stato, ci sarebbero problemi di compatibilità dell’impostazione delle Indicazioni rispetto all’obiettivo di valorizzare l’apprendimento delle lingue. Secondo il parere di Palazzo Spada, per come elaborate, dalle Indicazioni emerge il rischio di dedicare un tempo non adeguato agli insegnamenti linguistico-comunicativi, ai quali, invece, dovrebbe essere data priorità. Altro aspetto, valutato con sfavore dal parere in commento, è che le Indicazioni puntano alle traduzioni dalle lingue straniere, mettendo in secondo piano la mediazione linguistica. A detta dei magistrati, infine, andrebbero precisati in maniera analitica e differenziata gli obiettivi di apprendimento per le diverse lingue e andrebbe sottolineato che soggiorni, scambi, collaborazioni internazionali e attività a distanza sono da ricondurre alla programmazione scolastica e alle condizioni di fattibilità.

Il parere del Consiglio di Stato

Oltre 1.200 pagine di allegati, nuove articolazioni disciplinari, competenze in materia di intelligenza artificiale e un significativo impegno per le scuole nella rielaborazione dei curricoli. A fronte della portata dell’intervento, appare poco plausibile l’assenza di costi e investimenti.

È quanto emerge dal parere n. 2070 del 20/11/2026, con il quale la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha esaminato lo schema di decreto ministeriale recante le nuove Indicazioni nazionali sugli obiettivi specifici di apprendimento per i licei.

Il provvedimento è destinato a sostituire integralmente le Indicazioni adottate con D.M. 211/2010, successivamente integrate per il liceo scientifico a indirizzo sportivo e per il liceo del made in Italy.

Numerose le osservazioni formulate, sia sull’articolato sia sui contenuti dei singoli allegati, con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria dell’intervento, alla leggibilità del documento e alle ricadute sull’attività delle istituzioni scolastiche.

Le conclusioni del Consiglio di Stato

Nelle conclusioni del parere, la Sezione dà atto dell’intenso lavoro svolto dall’Amministrazione per la predisposizione delle nuove Indicazioni e invita il Ministero a valutare le numerose osservazioni formulate, al fine di migliorare i contenuti e rendere gli allegati più facilmente fruibili.

Resta aperta, in particolare, la questione delle risorse necessarie per accompagnare le scuole nell’attuazione delle innovazioni didattiche, nella revisione dei curricoli e nell’aggiornamento professionale del personale.

Le disposizioni sono ancora contenute in uno schema di decreto e potranno subire modifiche prima dell’adozione definitiva.