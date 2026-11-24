Nella promozione di una cultura della parità di genere, un elemento significativo è la forte presenza del personale ATA, il cui ruolo è fondamentale nella costruzione quotidiana di un ambiente scolastico accogliente, inclusivo e fondato sul rispetto. È uno dei passaggi centrali giunti, martedì 24 novembre, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dal Convegno nazionale “La scuola per la parità e il rispetto: esperienze, ricerche e prospettive”, organizzato dallo stesso Indire, a Palazzo Merulana a Roma, al quale ha partecipato anche il ministro Giuseppe Valditara.

Si tratta di un convegno promosso dal dicastero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione proprio con Indire e che rientra nel progetto nazionale “Rafforzare il ruolo della scuola per l’educazione al rispetto e alla parità di genere. Un percorso di accompagnamento e monitoraggio per le scuole” (Codice identificativo: ESO4.5A2.B-FSEPN-INDIRE-2025-1), finanziato dal Programma Nazionale PN “Scuola e Competenze 2021–2027”, realizzato da Indire su affidamento del Mim.

L’attività, inoltre, rientra nell’ambito del progetto “Rafforzare il ruolo della scuola per l’educazione al rispetto e alla parità di genere”, e rappresenta un percorso di accompagnamento e monitoraggio per le scuole: un percorso che tende a promuovere una cultura del rispetto, contrastare gli stereotipi e le disuguaglianze di genere e prevenire le diverse forme di violenza, anche quelle che si manifestano negli ambienti digitali.

“Il progetto – ha detto il presidente Indire, Francesco Manfredi – nasce per accompagnare le scuole in un percorso strutturato in linea con la strategia” dell’amministrazione centrale e coinvolge “l’intera comunità educante. Il nostro Istituto mette a disposizione competenze di ricerca, strumenti formativi e una piattaforma dedicata per sostenere le scuole in questo importante percorso, con l’obiettivo di favorire un cambiamento culturale concreto, attraverso la valorizzazione del ruolo attivo dei giovani e la collaborazione tra famiglia e scuola”.

“Educare alla parità – ha concluso Manfredi – significa dunque intervenire sui modelli culturali e relazionali fin dai primi anni di formazione, lavorando sul riconoscimento delle emozioni, sul consenso, sulla gestione dei conflitti e sulla valorizzazione delle differenze. Un impegno che riguarda anche gli ambienti digitali, dove il cyberbullismo e le nuove forme di prevaricazione richiedono strumenti educativi adeguati e una maggiore consapevolezza nell’utilizzo della rete”.

Il progetto, hanno fatto sapere dell’Indire, sta registrando un’ampia partecipazione: oltre 4mila istituti scolastici coinvolti, con 15mila iscrizioni da parte del personale scolastico, che avrà una funzione di coordinamento interno nelle progettualità e nelle azioni intraprese dalle scuole. Particolarmente significativo è il coinvolgimento dei dirigenti scolastici: oltre il 13% dei dirigenti italiani ha scelto di aderire al percorso formativo, un dato che testimonia l’attenzione verso questi temi e il riconoscimento del ruolo strategico della scuola

L’iniziativa, hanno ancora sottolineato dell’Indire, riunisce rappresentanti delle istituzioni, ricercatori ed esponenti del mondo scolastico per mettere a confronto dati, prospettive pedagogiche ed esperienze educative, e quindi approfondire il contributo della scuola nella prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere, e nella promozione di relazioni fondate sul rispetto. La giornata mette in dialogo ricerche e competenze provenienti da diversi ambiti. Tra i temi affrontati figurano le indagini nazionali sugli stereotipi relativi ai ruoli di genere e sulla violenza contro le donne, la prevenzione dei comportamenti a rischio nell’era digitale, la cybersicurezza, le prospettive pedagogiche per promuovere la parità e il rapporto tra scuola e territorio.

Nell’ambito delle iniziative avviate condotte dall’Istituto, inoltre, si sono avviate le attività con gli studenti, anche attraverso il supporto delle Consulte. Il protagonismo della componente studentesca, infatti, è considerato uno dei pilastri dell’azione complessiva che riguarda il mondo della scuola. In tal senso, il ruolo attivo dei giovani non solo è necessario per diffondere più rapidamente la cultura del rispetto e della parità ma anche per avere antenne sensibili e pronte a rilevare e denunciare forme di bullismo e comportamenti aggressivi e devianti nelle comunità scolastiche. L’incontro rappresenta inoltre un’occasione per presentare il percorso di ricerca, accompagnamento e monitoraggio promosso da INDIRE e per valorizzare le esperienze degli istituti coinvolti nel progetto. Nel pomeriggio, infatti, saranno proprio le scuole a raccontare pratiche e percorsi realizzati per educare alla parità e al rispetto.