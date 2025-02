Contratto scuola, figure di sistema: il Ministro è pronto al confronto, netto no di Flc-Cgil e Gilda, favorevole Anief, per Cisl Scuola “i tempi sono maturi”

Di rinnovo contrattuale per il personale della scuola si parla ormai da mesi, ma tutto sembra ancora fermo.

Nel suo recente documento sulle politiche istituzionali del Ministero per l’anno 2025, il ministro Giuseppe Valditara sottolinea che l’atto di indirizzo necessario all’apertura delle trattative “è stato proposto al Dipartimento della funzione pubblica sin da luglio 2024”.

Al netto degli aumenti retributivi (si parla di un 6% medio) il Contratto dovrebbe consentire “un rafforzamento della riforma del ‘docente stabilmente incentivato’, in particolare attraverso la valorizzazione prioritaria, grazie ad adeguate provviste finanziarie, delle figure professionali di supporto al piano dell’offerta formativa – quali tutor e orientatori, collaboratori del dirigente scolastico, compresi i responsabili di plesso e i responsabili di progetto – orientando i percorsi formativi allo svolgimento di tali funzioni di supporto e disciplinando la qualificazione necessaria delle menzionate figure in relazione ai compiti e alle funzioni attese”.

“Tra i ruoli chiave – chiarisce il Ministro – vi sono i docenti tutor e i docenti orientatori, ma anche altre figure di supporto al piano dell’offerta formativa, come i collaboratori del dirigente scolastico, i responsabili di plesso e i responsabili di progetto. Tali ruoli, fondamentali per la gestione quotidiana delle scuole, vedranno riconosciuto il proprio contributo con incentivi mirati, da definire nell’ambito del rinnovo contrattuale”.

Queste sono le intenzioni del Ministro che però dovranno fare i conti con la disponibilità dei sindacati ad affrontare il tema.

In base a quanto abbiamo potuto ricostruire fino a questo momento: la Flc-Cgil e la Gilda sarebbero nettamente contrarie a dare troppo spazio alle “figure di sistema”; analoga posizione quella della Uil Scuola.

Cisl Scuola, attraverso la segretaria generale Ivana Barbacci si mostra molto più possibilista, mentre decisamente favorevole appare l’Anief.

Si tratta ora di comprendere cosa potrebbe davvero accadere al tavolo delle trattative.