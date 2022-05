Contratto scuola, incontro sindacati-Aran, parte la trattativa a pochi giorni dallo sciopero

Si aprirà oggi, 17 maggio, alle ore 15 presso l’Aran il tavolo per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro del personale della scuola. Un appuntamento fissato dopo la firma dell’atto di indirizzo da parte del Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, documento al quale quest’ultimo si dovrà attenere e che contiene anche il capitolo sulla parte economica che conferma come le risorse saranno appena sufficienti per garantire un aumento di 95-100 euro lordi mensili medi, come abbiamo già scritto.

Una domanda è d’obbligo: all’incontro saranno presenti tutti i sindacati, o qualcuno non parteciperà come a dicembre, quando sul tavolo c’era la contrattazione sulla mobilità annuale? Ricordiamo che fra pochi giorni, il 30 maggio, andrà in scena lo sciopero generale già proclamato dalle sigle sindacali in risposta al decreto 36 sul reclutamento.

Un passaggio importante quello della trattativa con l’Aran, su un contratto che come ricordano spesso i leader sindacali, è fermo da tre anni e mezzo. Ma le cifre annunciate non soddisfano le sigle che sono pronte alla mobilitazione continua dei lavoratori.