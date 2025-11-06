Contratto scuola, Valditara: “Già stanziate risorse per il 2028/2030. Una tantum? Derivano da risparmi fatti dal Ministero”

Contratto scuola finalmente firmato: ieri, 5 novembre, è stato raggiunto l’accordo per quanto riguarda la parte economica del CCNL scuola 2022-2024. I sindacati sono stati convocati all’Aran per le ore 14:00. Sono molte al momento le domande relative al rinnovo del contratto scuola.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha parlato di “risultato storico”. Ecco cosa ha aggiunto, in un’intervista a Il Messaggero: “Dopo il 2009 e fino al 2018 non sono stati firmati nuovi contratti per il personale scolastico e in questo modo si sono persi potere d’acquisto e competitività degli stipendi. Nel frattempo sono passati i governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni. Fino a quando la Corte Costituzionale con una sentenza ha costretto nel 2018 a superare il blocco contrattuale: sono stati così riconosciuti 90 euro di aumento ai docenti e 63 al personale Ata. Nessun contratto firmato dai governi successivi fino al nostro arrivo”, queste le sue parole.

“Abbiamo garantito innanzitutto la continuità contrattuale, dopo tre anni di discussioni inutili, siglando quello del 2019-2021 già con l’accordo del novembre 2022, poi oggi quello del 2022-2024 e creando le condizioni per la chiusura del contratto 2025/2027. Abbiamo fra l’altro stanziato risorse per quello 2028/2030. Considerando anche il contratto 2025/2027, sarebbero 416 euro al mese lordi in media per i docenti e oltre trecento per il personale Ata: 123 euro in media per il triennio 2019-2021, 150 per quello chiuso oggi e 143 per il 2025/2027”, ha spiegato Valditara. “A novembre 2022 abbiamo chiuso l’accordo economico grazie allo spostamento di 300 milioni di euro dal finanziamento di progetti al contratto, convincendo tutti i sindacati. Oggi, grazie alla destinazione di 240 milioni, derivanti da risparmi fatti dal Ministero, al pagamento di una una tantum per docenti e personale Ata”.

“Vogliamo valorizzare il lavoro del personale scolastico, ridare autorevolezza ai docenti, e non solo dal punto di vista economico, per cui oggi abbiamo fatto un ulteriore passo avanti”, ha concluso il ministro.

Contratto scuola, di quanto sono gli aumenti?

Ecco la tabella riepilogativa dei benefici previsti col rinnovo del CCNL per il 2022/24. Rispetto all’ultima bozza presentata dall’ARAN, è stata accolta la proposta della CISL Scuola di destinare a RPD/CIA tutti gli aumenti risultanti dalle risorse che la legge 207/2024 ha reso disponibili finalizzandole al trattamento accessorio.

Le tabelle fornite da Cisl Scuola mostrano dettagliatamente gli incrementi salariali e gli arretrati in busta paga destinati a diverse categorie di personale, inclusi Collaboratori, Assistenti, Funzionari ed Equiparati, e Docenti.

Aumenti Mensili Totali (Incrementi in Busta)

Gli incrementi totali mensili futuri in busta paga variano notevolmente in base al profilo professionale e all’anzianità di servizio (strutturata in fasce, ad esempio 0-8, 9-14, fino a “da 35” anni).

Per il personale Docente (Infanzia/Primaria, ITP, Laureati di I e II Grado), gli aumenti mensili variano, ad esempio, tra €52.74 netti (per l’anzianità inferiore per ITP e Infanzia/Primaria) a €87.43 netti (per i Docenti Laureati II Grado con anzianità più elevata).

Questi nuovi incrementi includono la Differenza mensile ancora da erogare (su 13 mensilità) e l’Incremento RPD/CIA mensile da erogare (su 12 mensilità).

Arretrati e Una Tantum (Pagamenti Una Tantum)

Il rinnovo prevede l’erogazione di significativi arretrati. Le somme totali percepite in un’unica soluzione (somma di Arretrati e Una tantum) variano a seconda della proposta e della categoria:

Personale Docente (es. Infanzia/Primaria, ITP, Laureati I/II Grado):

Gli Arretrati da percepire vanno da circa €1.291,84 fino a €2.149,98.

L’importo fisso di Una tantum per questa categoria è di €111.70.

Il totale combinato (Arretrati + Una tantum L.D.) parte da circa €1.403,54 fino a raggiungere €2.261,68.

CONSULTA LA TABELLA