Contro il bullismo e il cyberbullismo torna #cuoriconnessi

Oggi 7 febbraio è la giornata nazionale contro bullismo e cyber bullismo.

I numeri sul dilagante fenomeno sono sempre gli stessi e fanno sempre male: il 61% dei ragazzi afferma di essere vittima di bullismo, mentre il 68% degli adolescenti dichiara di aver assistito a episodi di bullismo e cyber bullismo.

C’è chi si limita solo a parlare di bullismo, c’è chi invece come Unieuro e Polizia di stato fa, da cinque anni, prevenzione con testimonianze di ragazzi vittime di bullismo.

Torna #cuoriconnessi sul tema: “Tu da che parte stai? Il secondo libro su questo grave problema è da oggi in distribuzione gratuita in tutti i negozi Unieuro e nella versione digitale su cuori connessi.it.

“Un libro che sa parlare al cuore perché ognuno di noi posso davvero capire e imparare a reagire”, si legge nella prolusione del volume.

Il 9 febbraio, in occasione del Safer internet day, si realizzerà, sempre su iniziativa di Polizia di Stato e Unieuro, il primo evento in streaming che coinvolgerà 170mila studenti di oltre 2500 scuole di tutta italiana per un corretto utilizzo della tecnologia.

Enzo Bubbo