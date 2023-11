Contro la violenza sulle donne, due Istituti siciliani vincono il concorso “Lo diremo in tutte le lingue: neanche con un fiore”

Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, due Istituti superiori siciliani hanno vinto il concorso “Lo diremo in tutte le lingue: neanche con un fiore, Giornata europea delle lingue contro la violenza sulle donne”: I”ITET – Istituto Tecnico Economico e Tecnologico ‘Leonardo da Vinci’ di Milazzo e l’Istituto Superiore ‘Virgilio’ di Mussomeli.

L’Istituto di Milazzo si è aggiudicato il premio della sezione video con un progetto dal titolo ‘Mi amo in tutte le lingue del mondo ’, l’Istituto di Mussomeli si è aggiudicato, invece, il primo premio della sezione poesia presentando un componimento dal titolo ‘Mariposa’. La premiazione si terrà il 14 dicembre 2023, alle 15.30, presso l’Università di Palermo.

Il concorso dedicato agli Istituti scolastici superiori della regione è stato organizzato dal Centro Linguistico dell’Università degli Studi di Palermo in collaborazione con l’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia. È stato presentato lo scorso 26 settembre in occasione della Giornata europea delle Lingue.