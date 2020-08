Convegno Flc-Cgil Sicilia il 28 agosto sulla ripartenza della scuola

Un convegno regionale della Flc-Cgil è stato organizzato a Enna, nel quale si proporrà il quesito che da un po’ di tempo sta interessando quasi tutta la Nazione: quali le condizioni per restituire la scuola agli studenti?

Ne dibatteranno i dirigenti scolastici della Flc-Cgil regionale nel convegno dal titolo: “Scuola e istituzioni nella stessa direzione”, che si terrà il 28 agosto a Enna, presso il Federico II Palace Hotel.

Anche la Flc-Cgil, come tutti gli altri sindacati, opposizione al Governo compresa, metteranno sul tappeto della discussione i nodi ancora non sciolti su cui si cercherà di fare il punto: dai tamponi per il personale all’incertezza sull’arrivo dei banchi monoposto, dall’assenza di locali didattici adeguati per garantire lo sdoppiamento delle classi, alla sicurezza nei trasporti.

Dopo l’apertura dei lavori del segretario generale della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza, la mattinata sarà scandita dagli interventi di Tommaso Barone, esperto in sicurezza nella scuola, Maurizio Muraglia, docente ed esperto di questioni educative e didattiche, Roberta Fanfarillo, responsabile nazionale Flc Cgil dirigenza scolastica.

Nel pomeriggio è prevista una tavola rotonda con la partecipazione di Stefano Suraniti, direttore generale Usr Sicilia, Leoluca Orlando, presidente regionale Anci Sicilia, Roberto Lagalla, assessore regionale all’Istruzione e Formazione, Alfio Mannino, segretario generale Cgil Sicilia, Franco Pignataro, responsabile regionale dirigenti scolastici Flc Cgil Sicilia, Roberta Fanfarillo, responsabile nazionale dirigenti scolastici Flc Cgil Nazionale.

Modera Valentina Chinnici, presidente Cidi Palermo.