Registrati
Diretta video

Perché Rai Scuola ha chiuso davvero? Parla Silvia Bencivelli

guarda
Docenti
18.10.2026

Coordinatori del Consiglio di classe, il docente incaricato dal dirigente scolastico può dimettersi senza dare spiegazioni

Lucio Ficara
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Coordinatore di classe può dimettersi
Cosa fare per dimettersi dal ruolo di Coordinatore

Una docente X nominata dal dirigente scoalstico a ricoprire l’incarico di Coordinatore del Consiglio di classe ci chiede:” Per motivi strettamente personali che per la mia privacy non vorrei spiegare o motivare al mio dirigente scolastico, vorrei sapere se è nelle mie facoltà dimettermi da questo incarico. In caso affermativo come dovrei fare per dimettermi?“.

Coordinatore di classe può dimettersi

Il coordinatore di classe non ha compiti di carattere ordinamentale e legislativo, è una funzione che viene delegata dal dirigente scolastico a un docente componente del Consiglio di classe. Il coordinatore del Consiglio di classe è una figura molto utile e i suoi compiti di coordinamento sono decisi all’inizio dell’anno scolastico dal Collegio docenti e inseriti in un capitolo nel Ptof. Bisogna specificare che il Coordinatore di classe ha compiti diversi da scuola a scuola proprio perché tale funzione non è prevista dall’ordinamento legislativo e normativo e, pertanto, si riconducono allo specifico dell’Istituto in cui svolgere tale funzione. Quindi il Coordinatore è un delegato del Dirigente scolastico per precisi compiti a lui designati. Il pagamento del ruolo del Coordinatore che svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo è deciso in sede di contrattazione integrativa di Istituto. Il ruolo di Coordinatore di classe non è obbligatorio e può essere rifiutato dal docente che non lo vuole svolgere senza il bisogno di precise spiegazioni o motivazioni.

Appare quindi chiaro che il docente non ha obblighi di motivare il suo rifiuto al ruolo di Coordinatore, non deve giustificarsi con il Ds della sua rinuncia a svolgere questa funzione aggiuntiva.

Cosa fare per dimettersi dal ruolo di Coordinatore

È bene ribadire, a scanso di fraintendimenti, che l’incarico di Coordinatore di un Consiglio di classe, trattandosi di un incarico facoltativo, aggiuntivo e non obbligatorio, specificando che non rientra tra le attività funzionali all’insegnamento previste dal CCNL scuola, e si tratta di un incarico fiduciario affidato tramite delega del Dirigente Scolastico che prevede la piena disponibilità del docente, è bene specificare che lo stesso docente è libero di revocare tale disponibilità e rassegnare le dimissioni anche in corso d’anno scolastico senza incorrere in alcuna sanzione disciplinare.

Non è necessario giustificare la scelta di revoca della propria disponibilità a svolgere l’incarico di Coordinatore del Consiglio di classe. È sufficiente presentare al protocollo della scuola una lettera di dimissioni dall’incarico di Coordinatore di classe formalmente disposto da un decreto dirigenziale e inserire in tale lettera una dicitura generica dove si specifica che “per motivi personali” si intende dare le dimissioni dalla funzione. Tali dimissioni non sono soggette a valutazione del dirigente scolastico che non può negarle e deve prenderne semplicemente atto.

coordinatore di classeDimissioni

Coordinatore di classe è un incarico che può essere rifiutato, mentre il Segretario verbalizzante è funzione docente

Il coordinatore di classe è un vero e proprio collaboratore del dirigente scolastico

Coordinatori dei consigli di classe, vengono nominati dal ds nei primi collegi di inizio anno scolastico

Rinnovo CCNL scuola 2022-24, tra chi vuole i buoni pasto, valorizzare i coordinatori di classe e chi vuole una contrattazione integrativa più definita, manca l’accordo sui soldi

La dura vita dei coordinatori di classe

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Coordinatori del Consiglio di classe, il docente incaricato dal dirigente scolastico può dimettersi senza dare spiegazioni

Lucio Ficara

Indicazioni nazionali primo ciclo, leggere a scuola non significa compilare schede: come far appassionare ai libri?

Redazione

Matematica a scuola, non basta fare più esercizi per insegnare bene: l’importanza della conoscenza delle funzioni esecutive

Redazione

eCampus 30 Cfu: come iscriversi? Bando, scadenze e informazioni utili

Redazione
vai alla ricerca avanzata