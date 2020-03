Coronavirus, il governo pronto a varare una “manovra” da 20 miliardi. Tutte le ultime info

Il governo si accinge a varare una manovra economica per fronteggiare l’emergenza coronavirus da 15-20 miliardi di euro. Secondo le ultime indiscrezioni di stampa sono ancora tanti i nodi da sciogliere per l’esecutivo.

Ecco gli ultimi aggiornamenti (ore 16.45 di venerdì 13 marzo)

LAUREA

L’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 30 giugno 2020. Conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell’esame di laurea. Per far fronte alle ricadute dell’emergenza sono previsti anche fondi per le università e per la didattica a distanza.

MEDICINA E CHIRURGIA

L’idea è superare in via definitiva il sistema attuale e stabilire che è abilitato chi sia laureato in Medicina e chirurgia, “previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto” nel corso degli studi.

CONGEDI STRAORDINARI

Si lavora per congedi speciali per i genitori con i figli a casa da scuola, che potrebbero assorbire tra i 650 e gli 800 milioni.

CONGEDI PARENTALI

In congedo parentale ancora si discute: la linea sembra quello di portarlo a 15 giorni, ma tra le ipotesi si sta ancora valutando la retribuzione che potrebbe andare dal 30 all’80 per cento

BOLLETTE E PAGAMENTI

Riduzione delle bollette per tutto il 2020, da attuare attraverso un intervento sugli oneri di sistema. Il Governo sta studiando la sospensione che include i pagamenti ordinari, le rate della pace fiscale e gli adempimenti.

ELEZIONI

Le elezioni comunali, previste per il turno annuale ordinario, si devono tenere in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020. Per quanto riguarda, invece, le attuali giunte regionali prevista una proroga fino al 31 luglio 2020. Questo vale per Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Le Giunte, così, potranno essere operative nella pienezza dei poteri loro attribuiti.

ALTRI RINVII

Tre mesi in più per fare la revisione auto. Non solo: proroga al 31 agosto anche per la validità dei documenti di identità.

FORZE DELL’ORDINE

Più fondi alle forze dell’ordine, dagli straordinari alle dotazioni di guanti e mascherine. Si chiedono 58 milioni per straordinari e le spese igienico-sanitarie e si calcolano “prudenzialmente in 4.000 unità il contingente delle Forze di Polizia” impiegate “nelle attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso riconnesse all’emergenza epidemiologica”.

VERSAMENTI CONTRIBUTI SPORTIVI

Sospensione dei versamenti di ritenute e contributi e anche degli affitti degli impianti sportivi. Le misure valgono sia per le società professionistiche sia per associazioni e società dilettantistiche e sospendono i versamenti fino a fine maggio e i canoni di locazione fino a giugno. Si chiede anche di istituire un fondo speciale al Credito sportivo per stornare gli interessi sui mutui.

DISABILI

Norme per care giver familiari, lavoro agile, tutele per lavoratori con figli disabili, estensione della 104 e dei congedi straordinari. Norme che si aggiungono a quelle precedenti su istruzione e piattaforme accessibili prese dal Governo e dall’ufficio per la disabilità con le Federazioni del settore e le famiglie.