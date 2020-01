Coronavirus, in Italia 53 mila alunni cinesi: in 10 anni raddoppiati, 2 su 3 nel primo ciclo, record a Prato

Coronavirus, in Italia 53 mila alunni cinesi: in 10 anni raddoppiati, 2...

Cresce l’attenzione, anche in Italia, per il timore di contagio del nuovo Coronavirus, il quale avrebbe causato in Cina oltre cento vittime e 6 mila contagi, mentre negli Stati Uniti è già un’emergenza sanitaria e in Italia durerà non meno di sei mesi.

I timori in crescita

Sale l’apprensione soprattutto tra i genitori degli alunni, per il timore che i figli possano subire il contagio del potente virus: in effetti, le possibilità che questo avvenga in un luogo frequentato da tanti soggetti, come la scuola, sono teoricamente più alte rispetto a chi vive tante ore al giorno in contesti meno allargati.

Inoltre, la presenza di alunni cinesi è abbastanza alta, oltre 53 mila iscritti, su 842.000 alunni complessivi con cittadinanza non italiana.

Quasi tutti di seconda generazione

Tuttavia, va anche detto che “l’82% degli studenti cinesi è nato in Italia”, ha fatto sapere il Miur nell’ultimo report sugli ‘alunni con cittadinanza non italiana’: la stragrande maggioranza, quindi, sono di seconda generazione.

Risultano appena 10 mila, di conseguenza, gli allievi cinesi non nati nel nostro Paese: quelli che, teoricamente, potrebbero raggiungere periodicamente il Paese nativo. E poi, come denunciato a Roma dall’on. Fabio Rampelli (FdI), tornare subito in classe senza alcuna profilassi.

Due su tre nel primo ciclo

Detto ciò, il Miur ha anche fatto notare che dal 2007/2008 al 2017/2018, la presenza degli studenti cinesi è più che raddoppiata, passando da 27 mila a 53 mila unità: oltre il 60%, quindi due su tre, frequentano la scuola italiana dell’infanzia o primaria.

Infine, il ministero dell’Istruzione ha ricordato che i cinesi confermano la loro massiccia presenza nei comuni toscani tra cui Campi Bisenzio (60,5%), Prato (57,6%), Fucecchio (39%).