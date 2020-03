Coronavirus, la bella iniziativa di un liceo: raccolta fondi per respiratori e mascherine

Nove studentesse del liceo scientifico Oriani di Ravenna sono state protagoniste di una splendida iniziativa: hanno realizzato un video per lanciare una raccolta fondi per gli ospedali di Ravenna e di Lugo.

Il video si intitola “Per abbracciarci domani” e lancia la raccolta fondi disponibile sulla piattaforma web di crowdfunding GoFundMe (clicca qui per il link).

L’obiettivo, come segnala il Corriere Romagna, è nobile e ambizioso: raccogliere 10mila euro, per acquistare mascherine, dispositivi di protezione individuale, disinfettanti per le mani per il personale sanitario e respiratori per i pazienti.

L’iniziativa delle ragazze sta riscuotendo grande successo: in poche ore sono già stati raccolti più di 6mila euro.

