Coronavirus, nessuno stop ai concorsi scuola [VIDEO]

La dimensione dell’emergenza coronavirus è sotto osservazione da parte del Governo.

Infatti, come abbiamo riportato, il premier Conte ha rassicurato tutti, chiarendo che, al momento, chiudono solo le scuole nelle zone focolaio. Le ripercussioni sulla scuola, già accertate e altre non ancora confermate, sono diverse. Al momento, in questo elenco non risultano i concorsi scuola.

Coronavirus scuola: per adesso nessuno stop ai concorsi docenti

Infatti, il decreto coronavirus, prevede, al comma G dell’articolo 1 del decreto legge approvato dal governo: “sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità”.

Quindi, se in questi giorni erano in programma sessioni pubbliche relative a concorsi pubblici, tali attività sarebbero slittate.

Per quanto riguarda i concorsi docenti, il problema non si pone: al momento, con i bandi non ancora pubblicati, non si conoscono le date e sicuramente, le sessioni non si svolgeranno prima della primavera inoltrata.

Solo le operazioni in Piemonte del concorso Dsga, stanno subendo modifiche ai calendari stabiliti.

La data più vicina legata al personale scolastico riguarda le prove preselettive del Tfa sostegno 2020, che si terranno il 2 e 3 aprile. Anche in questo caso, non c’è al momento nessuno slittamento all’orizzonte. Si tratta di un periodo abbastanza lontano per stabilire uno spostamento o meno. Quindi, per adesso, tutto confermato.

Che cos’è il Coronavirus

Il 9 gennaio 2020 l’OMS ha dichiarato che le autorità sanitarie cinesi hanno identificato un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell’uomo: il 2019-nCoV. Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale.