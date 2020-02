Concorso DSGA, gli elenchi degli ammessi e gli effetti del coronavirus

Grande attesa per i risultati delle prove scritte al concorso Dsga che si sono svolte il 5 e 6 novembre scorsi.

Gli USR, a distanza di diversi mesi, stanno iniziando a pubblicare gli elenchi degli ammessi.

Al momento, si tratta della Sardegna e di Abruzzo-Marche-Umbria.

Sardegna

L’USR Sardegna ha pubblicato l’elenco alfabetico degli ammessi alla prova orale (87 candidati) ed il calendario delle prove.

Le prove si svolgeranno a partire dal 16 marzo, per concludersi il 21 aprile.

Abruzzo-Marche-Umbria

L’USR Marche ha pubblicato il decreto degli ammessi all’orale.

Gli orali si svolgeranno a partire dal 18 marzo e fino al 15 maggio.

Effetti del coronavirus

In Piemonte sono stati sospesi i lavori della commissione per la correzione delle prove del Concorso Dsga. Infatti, in un comunicarto si legge: “Per effetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si comunica che i lavori della Commissione giudicatrice del concorso DSGA sono stati sospesi fino a data da destinarsi. Non appena a conoscenza, questo ufficio provvederà alla pubblicazione dei nominativi dei candidati che hanno superato le prove scritte e del calendario delle prove orali sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico regionale“.