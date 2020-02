Coronavirus: “Riconnessioni” e le lezioni si fanno a casa

La “Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo”, mette in campi il progetto “Riconnessioni (www.riconnessioni.it/notizie/news/didattica-innovativa-da-casa) «organizzando – spiegano i responsabili – un processo di raccolta e condivisione di attività didattiche innovative e un Webinar per trasformare l’incertezza derivante dalla chiusura degli edifici scolastici in opportunità di riflessione, confronto e collaborazione».

Apprendimento e creatività

L’obiettivo- si legge su La Stampa- è «continuare a collaborare, scoprire, creare e apprendere insieme, anche se lontani, attraverso attività che promuovano l’apprendimento delle materie curricolari, richiedano collaborazione per sentirsi vicini anche se lontani, lascino spazio alla creatività e alla fantasia, possano essere fatte in condizioni di connettività e disponibilità tecnologica minima, siano adatte alla scuola primaria e secondaria di primo grado».

Punti focali sono

la didattica: come portare avanti i programmi? Come fare lezione e come assegnare i compiti da casa? Quali strumenti usare?;

il rapporto con famiglie e alunni: come attivare canali di comunicazione efficaci con i genitori, come preservare il contatto con e tra gli alunni, come attivare la comunità educante;

i bisogni: cosa servirebbe per affrontare situazioni di questo tipo, cosa manca, come assicurare il diritto allo studio senza discriminazioni.