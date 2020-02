Coronavirus, scuole italiane all’estero: per la FLC CGIL servono chiarimenti

Come viene gestita la situazione del personale italiano all’estero?

La FLC CGIL ha chiesto in proposito chiarimenti sia al MAECI sia al Ministero dell’Istruzione. Alcune criticità richiedono infatti risposte urgenti:

molti docenti sono partiti in questi giorni o stanno andando adesso in sedi con presidi sanitari e procedure di profilassi non sempre attendibili e sicuri; bisogna garantire la massima sicurezza a chi sta partendo e chi è già sul posto. Per questo servono indicazioni chiare e condivise con MAECI da inviare ai consolati/ambasciate e a tutti gli interessati: sono inoltre necessarie indicazioni chiare ed uniformi anche sullo stato giuridico della quarantena (che non è un periodo di malattia) e sui problemi eventuali legati alle prese di servizio previste per il 1° marzo 2020.

La FLC CGIL ricorda infine che chi sta per mettersi in viaggio è opportuno che consulti il sito della Farnesina Viaggiare sicuri che riporta aggiornamenti sulle azioni messe in campo dai singoli Paesi per prevenire ed eventualmente contenere il contagio da coronavirus.