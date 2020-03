Coronavirus, Telefono Azzurro: consigli per gli studenti che tornano a scuola

In vista della riapertura delle scuole Telefono Azzurro si rivolge agli studenti con una serie di consigli pratici sui comportamenti da seguire al rientro in classe.

Cerca di informarti il più possibile sull’argomento, ma attenzione a non esagerare con le notizie: potrebbero preoccuparti troppo e inutilmente;

Osserva le norme di igiene, come lavarti spesso le mani;

Rivolgiti ai tuoi genitori, alla tua famiglia o ad adulti di fiducia, per qualsiasi dubbio e curiosità. Forse non avranno la risposta a tutto, ma sapranno starti vicino;

Organizza la tua giornata mantenendo le tue abitudini, per esempio gli orari dei pasti e del sonno;

Non temere di parlare agli altri delle tue paure. Anche se non è facile, ricorda che vale sempre la pena di condividere i propri stati d’animo con gli altri;

Amicizie e relazioni sono importanti, anche se da casa! Mantieni il contatto (anche tramite l’online) con le persone che ti stanno a cuore: la Rete può aiutare ad accorciare le distanze;

Valuta bene ogni informazione sul virus: potresti imbatterti in una fake news;

Inizia la tua giornata con qualcosa di positivo, magari ascoltando la tua canzone preferita!

Rispetta le indicazioni e le precauzioni che arrivano dal Ministero della Salute e dagli adulti di riferimento;

Usa il tempo libero a disposizione in modo proficuo, bilanciando svago e studio: può essere utile fare un programma delle attività;

Se senti il bisogno di parlarne con qualcuno, puoi trovarci al numero 1.96.96, gratuito e attivo tutti i giorni h24, oppure sulla chat attiva dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 22.00; sabato e domenica dalle 08.00 alle 20.00.

Consigli per genitori e insegnanti

Telefono Azzurro spiega inoltre a genitori e insegnanti come gestire le ansie di bambini e adolescenti, i messaggi da veicolare, come rispondere alle loro domande, in che modo parlare di questi avvenimenti, a casa e nelle aule scolastiche: