Corsi di formazione e aggiornamento, si punta poco sulle risorse interne

Premesso, credo nella formazione in servizio costante degli insegnanti ma propongo una riflessione. Le mia esperienza mi ha insegnato che i corsi di formazione validi sono davvero pochi, direi rari…così come i formatori preparati e soprattutto ottimi comunicatori. Il mio focus si ferma proprio sui formatori e sui loro compensi che in molti casi sono esorbitanti rispetto a ciò che effettivamente danno e propongono.

Gli istituti e le scuole polo rimpinguano i “granai” di questi esperti mentre avrebbero le risorse gratuite all’interno delle stesse istituzioni scolastiche: insegnanti preparati che sperimentano ogni giorno sul campo pregi e difetti del loro stile di insegnamento.

Per concludere: si cercano sempre i luminari del libro e a pagamento che in classe non hanno mai messo piede anziché preferire l’esperienza di chi ogni giorno sperimenta e applica sul campo…carissimi, i finanziamenti sostenuti rientrerebbero a tutti sotto forma di stipendio…e non è cosa da poco.

Francesco Andria