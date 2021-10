Corsi formazione 25 ore per l’inclusione si potranno concludere entro il 30 marzo

Con una nota diramata in queste ore il Ministero dell’Istruzione rende noto che i corsi di formazione di 25 ore sull’inclusione potranno concludersi entro il 30 marzo prossimo.



“La sentenza TAR Lazio n. 9795 del 14 settembre 2021, con cui si è disposto l’annullamento del DI n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, modelli di PEI, Allegati C e C1), ha condizionato negativamente lo svolgimento dell’attività formativa, ritenuta obbligatoria dall’art. 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e che difficilmente tale attività potrà essere completata e rendicontata entro il termine previsto.

Vi è così l’esigenza, nelle more di eventuali indicazioni sulla loro modularizzazione, di consentire la prosecuzione dei percorsi formativi anche dopo la data del 30 novembre al fine di dare attuazione alle politiche dell’inclusione previste dalla disposizione legislativa richiamata”.



“In caso di impossibilità di concludere i percorsi entro i termini previsti – conclude il Ministero – si ritiene pertanto che le istituzioni scolastiche possano portare avanti l’attività in esame, avendo cura di concludere la formazione prevista entro e non oltre il 30 marzo 2022″.



LEGGI LA NOTA MINISTERIALE