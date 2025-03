Corsi Indire sostegno, Cspi critico: troppo diversi dal Tfa, modalità online abbassa la qualità. Ci saranno modifiche?

Percorsi Indire Sostegno, è arrivato il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Si tratta dello schema di decreto ministeriale relativo ai Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Lo annuncia Flc Cgil.

Si tratta dei corsi di specializzazione affidati all’INDIRE o dalle Università, in autonomia o in collaborazione con l’INDIRE, rivolti ai docenti privi della specializzazione che abbiamo maturato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno nell’ultimo quinquennio.

I corsi, come delineati nella bozza di decreto, dovrebbero avere un peso formativo pari a 40 CFU, e dovrebbero prevedere l’erogazione delle attività didattiche interamente in modalità telematica. La durata non potrà essere inferiore a 4 mesi; le assenze tollerate nella misura del 10% delle attività formative, mentre gli esami si svolgeranno in presenza.

Cosa ha detto il CSPI

Alla luce dell’analisi del testo, il CSPI ha innanzi tutto rilevato come le modalità di erogazione delle attività formative, che si prevedono interamente on line, seppur in modalità per lo più sincrona, rappresentino una forte criticità: la modalità telematica sottrae alla formazione la dimensione dell’interazione diretta con docenti e colleghi e quindi abbassa la qualità dei percorsi.

Di contro, l’attività in presenza favorisce un apprendimento più dinamico e collaborativo, facilitando la comprensione e la risoluzione di dubbi in tempo reale; consente più coinvolgimento e concentrazione, grazie a una migliore immersione nei contenuti didattici, in particolare quando si tratta di esercitazioni pratiche e laboratori. È evidente quindi che quest’ultima modalità sarebbe quella auspicabile.

Il Consiglio ha sottolineato la distanza, in termini di peso e caratteristiche, tra il percorso proposto ed i corsi di specializzazione nel sostegno didattico attivati sino ad oggi ai sensi del D.M. 249/10, ossia il Tfa Sostegno.

È stata inoltre rilevata una difformità nei costi tra corsi rivolti ai docenti triennalisti e corsi rivolti ai docenti con titolo estero in attesa di riconoscimento, più favorevoli per questi ultimi.

Infine l’organismo ha messo in evidenza come proprio le modalità telematiche possano determinare una risposta inefficace ai bisogni di formazione di quei territori in cui più forte è la presenza di docenti privi della specializzazione, a causa della carenze dell’offerta formativa di corsi del TFA sostegno.

Cosa succede ora

Per questo il CSPI ha vincolato il parere all’accoglimento di sostanziali modifiche al provvedimento, che possano rafforzare la qualità dei percorsi, lo spessore del profilo del docente specializzato e, di conseguenza, la tutela della qualità del sistema di istruzione nel garantire il diritto allo studio degli alunni e delle alunne con disabilità.

I corsi per i docenti che hanno prestato 3 anni di servizio prevedono il conseguimento di 40 CFU mentre per quelli riservati ai docenti con specializzazione conseguita all’estero sono richiesti 48 CFU.

Tfa Indire per chi ha svolto servizio sul sostegno, chi può partecipare?

Possono partecipare ai percorsi coloro che hanno prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici (anche non continuativi) nei cinque anni precedenti, sia in scuole statali che paritarie.

Tfa Indire titoli esteri, chi può partecipare?

In sede di prima applicazione, potranno partecipare ai percorsi coloro che hanno conseguito una qualifica professionale o un titolo di formazione presso un’università estera o altro organismo abilitato all’interno dell’Unione Europea, e che hanno un procedimento di riconoscimento pendente del titolo di formazione o hanno aperto un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento. Ci si potrà iscrivere se si presenta rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.