Corsi indire sostegno per docenti triennalisti e per specializzati all’estero: requisiti, tempi, costi, CFU da conseguire ed esame finale

Corsi indire sostegno per docenti triennalisti e per specializzati all’estero: requisiti, tempi,...

In relazione agli artt. 6 e 7 del decreto 71 del 2024, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, sentito il parere favorevole del Ministro per le disabilità e del Ministro dell’università e della ricerca e dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, ha emanato i decreti 75 e 77 del 24 aprile 2025 al fine di sopperire al fabbisogno di docenti di sostegno in via straordinaria e transitoria, fino al 31 dicembre 2025.

Attivazione corsi sostegno

I suddetti corsi di formazione, attivati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), possono essere attivati anche dalle università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE.

Requisiti triennalisti

Accedono ai percorsi di formazione, relativi al medesimo grado d’istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti in possesso del prescritto titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Fermo restante che per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.

CFU da conseguire

In merito ai CFU da conseguire il decreto 75/2025 chiarisce che:

• Per i percorsi erogati dalle Università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE è previsto l’acquisizione di quaranta Crediti Formativi Universitari (CFU),

• Per i percorsi erogati dall’INDIRE prevedono l’acquisizione di quaranta Crediti Formativi afferenti al sistema degli ECTS (European Credit Transfer System).

Tempi

I percorsi avranno una durata di non meno di quattro mesi.

Costi

Gli oneri relativi alla frequenza dei percorsi di formazione sono a carico dei corsisti. L’importo è determinato nella misura massima di euro 1.300,00 (milletrecento/00), è versato all’INDIRE o all’Università a seguito dell’avvenuta iscrizione.

Requisiti specializzati all’estero

Ai Percorsi di formazione sul sostegno possono partecipare per un solo grado di istruzione coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all’estero, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita domanda di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso e se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni domanda di riconoscimento sul sostegno.

CFU da conseguire

Coloro i quali non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse, devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all’attività di tirocinio.

Coloro i quali hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse, devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto, con il servizio effettivo, il tirocinio.

Costi

L’importo del percorso di specializzazione, determinato nella misura massima di euro 1.500,00(millecinquecento/00) per coloro che devono conseguire, 48 crediti, e nella misura massima di euro 900,00(novecento/00) per coloro che devono conseguire, 36 crediti, è versato all’INDIRE o all’Università a seguito dell’avvenuta iscrizione.

Esame finale

L’esame finale uguale per entrambi le categorie di docenti, prevede: un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all’esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all’uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l’inclusione