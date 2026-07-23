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Personale della scuola
23.07.2026

Visita fiscale docenti e Ata: gli orari di reperibilità

Redazione
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Indice
Fasce orarie malattia
La sentenza

Quali sono le fasce orarie delle visite fiscali per i lavoratori pubblici, in particolare per i docenti? Facciamo chiarezza.

Con la sentenza n. 16305/2023 del TAR del Lazio, pubblicata il 3 novembre 2023, è stato annullato il decreto che regolamentava le fasce orarie delle visite fiscali per i dipendenti pubblici. In seguito a questa decisione, l’INPS ha emesso il messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023, fornendo le indicazioni operative necessarie per garantire il corretto svolgimento degli accertamenti medico-legali domiciliari.

Fasce orarie malattia

Le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici (e, quindi, anche il personale della scuola), fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

La sentenza

Il problema nasce dal fatto che di recente il TAR Lazio aveva annullato la disposizione contenuta nell’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione, disposizione che stabilisce: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.

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