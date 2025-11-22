Cosa si intende per giochi cooperativi? A cosa servono? Il webinar per i docenti

Classi sempre più complesse, tempo sempre meno. E a noi resta il compito di “fare clima” quasi per magia. Ma davvero deve essere così? Il gioco cooperativo può ridare fiato alla relazione e alleggerire il nostro lavoro quotidiano. VAI AL CORSO

Spesso molti docenti si chiedono: “Cosa posso fare come insegnante per facilitare un senso di appartenenza e un clima sereno tra i bambini in classe? Quali giochi potrei proporre per creare gradualmente un gruppo classe collaborativo, in cui poter proporre attività didattiche in un’atmosfera di gioioso apprendimento?”.

Assumendo una prospettiva di fiducia pedagogica nel valore del gioco è possibile riflettere sul valore del gioco cooperativo e fornire piste concrete di lavoro per facilitare un clima di fiducia in classe ed educare alla cittadinanza globale, oltre che esplorare alcune dimensioni caratterizzanti il gioco cooperativo in una visione olistica; esistono alcuni giochi cooperativi mirati alla progressiva costruzione di un clima inclusivo e gioioso su cui poter fondare percorsi di apprendimento efficaci ed educare alla cittadinanza globale.

Gli obiettivi

riflettere sul valore educativo del gioco a scuola come strumento di conoscenza di sé e dell’altro

riflettere sulla valenza delle competenze sociali per una cittadinanza globale

conoscere gli elementi di base dei giochi cooperativi in una visione olistica

conoscere proposte operative relative alle diverse tipologie di giochi cooperativi: di conoscenza, azione, creatività, esplorazione, fiducia, contatto e problem solving

confrontarsi su esperienze e possibili percorsi per la classe

strutturare percorsi graduali con i giochi cooperativi.

Il corso

Su questi argomenti il corso Mi fido di te. Giochi cooperativi per una classe inclusiva in programma dal 1° dicembre, a cura di Giovanna Malusà.

